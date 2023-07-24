Украинская армия продвинулась на юге и под Бахмутом 24.07.2023, 12:43

Ключевые бои продолжаются в районе Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки.

За неделю Вооруженные силы Украины существенно продвинулись на южном фронте и на Бахмутском направлении. Сейчас активные бои ведутся на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска, рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

За все время контрнаступления на юге ВСУ освободили более 192 кв. км территорий, а за прошедшую неделю на этом направлении силы обороны - более 12 кв. км.

В то же время на Бахмутском направлении за время наступления освобождено около 35 кв. км территории, в том числе за прошедшую неделю - еще около 4 кв. км.

Ключевые бои продолжаются в районе Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки.

Позже Маляр в своем Telegram-канале отметила, что на востоке РФ и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

По ее словам, на Купянском направлении враг в течение недели активно вел штурмовые действия с целью вытеснения украинских подразделений за барьерный рубеж реки Оскол и осуществлял поиск слабых мест в нашей обороне. Пока продолжаются бои, но украинские защитники крепко держат позиции.

На Лиманском направлении противник продолжал штурмовые действия с целью вытеснения наших войск в районе Серебрянского леса. Вел безуспешные наступательные действия восточнее Торского Донецкой области. Продолжаются бои.

На Бахмутском направлении в течение недели ВСУ вели успешные наступательные действия на южном фланге и сейчас украинские войска продолжают там постепенно, но уверенно продвигаться вперед.

Наиболее жестокие бои продолжаются в районе Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над населенным пунктом Марьинка и окружения населенного пункта Авдеевка, успеха не имело.

Также Маляр отметила, что на юге Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а именно: вели наступательные действия на направлениях Новоданиловка, Вербовое; Новоданиловка, Роботино; Новодаровка, Приютное; Малая Токмачка, Вербовое; Новоселки, Старомайорское, имели успех.

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