Как в одноэтажной Америке: в живописном месте недалеко от Минска продают красивый дом 24.07.2023, 13:01

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С хорошей инженерной начинкой, на большом участке.

В деревне Погребище возле живописного водохранилища Маковза на продажу выставили классный дом: красивый, с хорошей инженерной начинкой, на большом участке. Realt рассмотрел его внимательнее.

Деревня Погребище находится среди лесов за Логойском. Рядом — водохранилище Маковза и одноименная база отдыха, которую построил «Трайпл».

В деревне имеется респектабельная застройка, внутри которой и находится дом с гаражом, выставленный на продажу. Вот его расположение на карте:

Дом выглядит классно — как будто находится не в белорусской деревне, а в одноэтажной Америке. Не хватает только пикапа возле гаража и барбекю во дворе.

Он был построен из блоков и обшит брусом в 2017 году. На крыше — мягкая черепица. Общая площадь — почти 180 квадратов.

Внутри дома тоже все хорошо — там современный стильный ремонт. Вот так выглядят кухня и гостиная:

В спальнях все выдержано в том же стиле.

А еще в этом доме есть настоящий зимний сад с выходом во двор.

Отопление в доме электрическое — котлом на 12кВт по льготному тарифу. Есть также пеллетный котел. Вода из собственной скважины, канализация — местная.

Участок — 20 соток. На нем растут деревья, а также есть сад и огород.

Также на участке есть погреб и помещение для хранения садового инструмента.

До леса — совсем близко. До водохранилища — минут пять пешком. До Минска — примерно 60 километров.

За дом просят 198 тысяч долларов.

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