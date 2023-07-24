Пыхтеж Захаровой и Медведева3
- Александр Невзоров
- 24.07.2023, 13:20
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Война легко и быстро конвертирует «немыслимое» в обыденное.
Бомбежка Москвы - уже не событие. Через пару месяцев пожары, взрывы и трупы станут делом совсем привычным.
Да, пойдет по нарастающей, но все успеют обвыкнуться в новой реальности.
Война легко и быстро конвертирует «немыслимое» в обыденное.
Все устаканится.
Пылающие руины МО или думы станут лишь фонами для селфи.
Ночной прилет бомбоносных дронов показал беззащитность Москвы, что тоже, уже не новость.
После всего, что натворила Россия - жаловаться ей некуда и некому.
Пыхтеж Захаровой и Медведева про «терроризм» как хрип крыс - обиженных на вкус флокумафена.
Александр Невзоров, Telegram