Пыхтеж Захаровой и Медведева 3 Александр Невзоров

24.07.2023, 13:20

5,956

Александр Невзоров

Война легко и быстро конвертирует «немыслимое» в обыденное.

Бомбежка Москвы - уже не событие. Через пару месяцев пожары, взрывы и трупы станут делом совсем привычным.

Да, пойдет по нарастающей, но все успеют обвыкнуться в новой реальности.

Война легко и быстро конвертирует «немыслимое» в обыденное.

Все устаканится.

Пылающие руины МО или думы станут лишь фонами для селфи.

Ночной прилет бомбоносных дронов показал беззащитность Москвы, что тоже, уже не новость.

После всего, что натворила Россия - жаловаться ей некуда и некому.

Пыхтеж Захаровой и Медведева про «терроризм» как хрип крыс - обиженных на вкус флокумафена.

Александр Невзоров, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».