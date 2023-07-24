«Палаточница» устроила цирк в сельском магазине

«Палаточница» устроила цирк в сельском магазине8
- 24.07.2023, 13:31
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На камеру лукашистка рассказала, «как ей все понравилось».
Лукашистка Наталья Кочанова недавно побывала в сельском магазине в Логойском районе и удивилась, что там проблемы с молочной продукцией.
Мониторинговая группа, в которую вошли представитель Барановичского райисполкома и местная «депутат» приехали в магазин, расположенный в агрогородке Русино, пишет «Зеркало»
— Сегодня мы приехали специально, чтобы посмотреть ситуацию в магазине. Очень порадовало, что здесь все совсем по-другому: отдельная охлажденная камера, где прекрасный вид у помидоров, огурцов, картофеля, — рассказала Людмила Жолнерчик.
Отметим, что в Беларуси проблемы с ассортиментом даже в городских магазинах, не говоря уже о сельских.