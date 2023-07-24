Между оккупантами из 34 бригады «Шторм» и их командованием произошел конфликт со стрельбой 2 24.07.2023, 13:58

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«Мобики» отказались возвращаться на передовую.

Во временно оккупированной Луганской области Украины произошел конфликт между оккупантами из 34 бригады «Шторм» и их командованием. «Мобики» отказались возвращаться на передовую, после чего 20 человек под угрозой расправы отправили под Бахмут в Донецкой области, связь с ними пропала.

Об этом сообщил obozrevatel.com со ссфлкой на Telegram-канал «Осторожно, новости». На опубликованном видео с места событий слышно ругань, угрозы и выстрелы.

«Закрой рот свой нах*. Щас свяжу, как барана, нах*. На передок завезу и бну тебя там нах*, никто не найдет в этой жизни, бл***», – угрожал «мобику» один из офицеров.

Месяц назад подразделение отказалось возвращаться на передовую, оккупантам пригрозили уголовным делом, возили из одного населенного пункта в другой, затем разместили в поселке, где они все это время ждали решения по делу. По словам близких вояк, накануне к ним пришли командиры, взяли 20 человек из бригады и под угрозами стали сажать в КамАЗы, чтобы увезти в поселок недалеко от Бахмута.

Выстрелы, которые прозвучали на видео, как сообщил один из «мобиков», ушли в землю. На вопрос подчиненных: «Че за х***я, товарищ майор?», тот объяснил, что «задачу набрать 10 человек поставил командир бригады», их везут не на на передовую. «Я два раза вас отмазал, вас не забрали, вот – третий раз б***...» – сказал офицер.

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