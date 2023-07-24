Пионтковский назвал причину ареста Гиркина 24.07.2023, 14:09

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Игорь Гиркин-Стрелков

Террорист пожалел, что отказался от пожизненного срока в Гааге.

Террорист Игорь Гиркин-Стрелков был арестован из-за того, что решил пойти против двух ключевых партий войны в России – Минобороны оккупантов и группировки Евгения Пригожина. Теперь Гиркин наверняка пожалел, что попал не в Гаагу, а в российскую тюрьму, где ему будет намного тяжелее. Об этом заявил публицист и политолог Андрей Пионтковский.

В эфире телеканала Freedom он поделился мнением, согласно которому Гиркина арестовали из-за критики в адрес сразу двух основных групп войны – Минобороны оккупантов России и группировки Пригожина.

Группы конкурируют между собой, а Гиркин попался, поскольку остался без прикрытия какой-либо из этих двух сил.

«Гиркин очень пожалел о том, что отказался от прекрасной уютной камеры на пожизненном в Гааге. В российской тюрьме придется ему гораздо хуже», - подчеркнул Андрей Пионтковский.

Как писал сайт Charter97.org, вечером 21 июля Мещанский суд Москвы арестовал Игоря Гиркина-Стрелкова. Террорист будет находиться в СИЗО 2 месяца – до 18 сентября. Ему инкриминируют статью 280 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Боевику грозит до 5 лет заключения под стражей.

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