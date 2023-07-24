Министр иностранных дел Китая уже месяц не появлялся на публике 24.07.2023, 14:26

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Цинь Ган

Фото: EPA

Вокруг исчезновения циркулируют разные версии.

Исчезновение Цинь Гана вызвало настоящий шквал предположений и версий о его судьбе в китайском сегменте интернета, пишет Би-би-си. Обозреватели среди прочего обращают внимание на то, что на этот раз многочисленные сообщения о пропавшем главе МИД страны почему-то не всегда подвергаются цензуре.

Как отмечает британская газета Guardian, 57-летний дипломат исчез ровно в тот момент, когда Пекин пытается наладить отношения с США — и сразу несколько китайских высокопоставленных чиновников должны встречаться со своими китайскими коллегами.

При этом официальные представители МИД Китая внятных ответов на вопросы о судьбе их руководителя не дают.

Так, на брифинге Министерства иностранных дел его представитель Мао Нин на вопрос о том, куда делся Цинь Ган, сказала, что у нее нет информации, которую она могла бы дать.

В Китае внезапное исчезновение высокопоставленных чиновников может означать, что у них возникли серьезные проблемы. Поэтому ответ Мао Нин породил целую волну слухов и подозрений о судьбе главы МИД.

Исчезнувший министр

Цинь Ган последний раз фигурировал в новостях 25 июня, когда он провел в Пекине встречу со своим коллегой из Шри-Ланки. После этого мероприятия он исчез.

Его не было среди официальных лиц Китая на переговорах с главой Минфина США Джанет Йеллен. Он не встречался с Джоном Керри на длительных переговорах по климату. На позапрошлой неделе Цинь Ган должен был возглавлять делегацию Пекина на саммите АСЕАН в Индонезии, но в последний момент его заменили. Тогда спикер китайского МИД Ван Вэньбинь заявил, что министр не поедет в Индонезию по состоянию здоровья, но никаких подробностей не сообщил.

Глава МИД — самый высокопоставленный китайский чиновник, который исчез из публичного пространства так надолго.

Версии и слухи

В прошлом не раз случалось, что высокопоставленные китайские деятели сначала на долгое время исчезали без объяснения причин, а потом неожиданно всплывали на поверхность, но уже в роли обвиняемых по уголовному делу.

Но не менее вероятно и то, что после исчезновения они вновь возникают буквально из ниоткуда на своей прежней должности и без объяснения причин отсутствия.

Собственно говоря, даже сам Си Цзиньпин исчез на две недели незадолго до того, как стал лидером Китая. Это породило слухи во-первых, о состоянии его здоровья, а во-вторых, — о подкованной борьбе за власть в Коммунистической партии Китая.

На фоне отсутствия официальной информации китайские соцсети наводнили слухи.

Один из наиболее распространенных слухов заключается в том, что Цинь Ган якобы находится под следствием после того, как обнаружилось, что у него есть какая-то романтическая связь на стороне, то есть речь идет о супружеской измене.

Хотя в прошлом считалось, что Цинь Ган придерживается жесткой линии, говорят, что в последние годы он несколько отклонился от агрессивного стиля «волчьей дипломатии», которой часто отличался Китай.

Путь наверх

Восхождение Цинь Гана на главный пост в Министерстве иностранных дел было практически молниеносным. Он стал одним из самых молодых назначенцев на этот пост в истории страны.

Министром он стал в декабре 2022 года, проработав менее двух лет в должности посла Китая в США.

До этого он был официальным представителем Министерства иностранных дел и помогал организовывать поездки Си Цзиньпина за границу, что дало ему возможность близко работать непосредственно с китайским лидером и, видимо, произвести на него впечатление.

Комментируя исчезновение главы МИД, сотрудник Национального университета Сингапура Ян Чун отмечает, что в Китае возможно все: Цинь Ган может действительно находиться в опале, или же он вскоре появится перед публикой как ни в чем не бывало.

Однако он называет достаточно необычным тот факт, что слухи о судьбе министра свободно циркулируют в китайском интернете — и не подвергаются полной цензуре.

«Отсутствие цензуры заставляет задуматься, есть ли доля правды в слухах о борьбе за власть, коррупции, злоупотреблении властью и служебным положением, или о романтических отношениях», — сказал Ян Чун.

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