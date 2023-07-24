Украинская разведка отреагировала на новый удар БПЛА по Москве 24.07.2023, 14:41

2,168

Андрей Юсов

Путин не контролируют ситуацию.

В понедельник, 24 июля, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал удар БПЛА по Москве.

«То, что «бавовна» происходит в Москве, в том квадрате, где непосредственно находятся ключевые учреждения сектора безопасности и обороны государства-террориста означает, что даже такие объекты и небо над ними уже не контролируются режимом Путина», — сказал он в эфире телемарафона.

Говоря о взрывах в оккупированном Крыму, а также ударах в Москве, Юсов сказал, что этот процесс будет набирать обороты, пока рашисты не уберутся с украинских территорий и не восстановится справедливость в рамках международного права.

В понедельник, 24 июля, в Москве были выбиты стекла и частично повреждена кровля зданий после падения дронов, один из БПЛА упал недалеко от здания минобороны РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».