Синоптики предупредили белорусов о капризах погоды 24.07.2023, 14:51

На завтра объявлен оранжевый уровень опасности.

Синоптики распространили штормовое предупреждение на вторник, 25 июля, с оранжевым уровнем опасности. Белорусов ждут грозы, град и шквалистый ветер.

«25 июля (вторник) на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, днем в отдельных районах град. Утром и днем 25 июля (вторник) в Минске ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с», – говорится в предупреждении.

Напомним, в субботу вечером на Минском море пронесся смерч. В результате погибла девушка, два человека пострадали.

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