«ВСУ продавливают оборону»: военный эксперт поделился новостями с Южного фронта 24.07.2023, 14:55

Успешные действия сразу на трех направлениях.

Подразделения украинской армии на Южном фронте ведут активные боевые действия сразу на трех направлениях (Пятихатки, Работино и Старомлиновка), закладывая долгосрочную основу под освобождением больших участков Запорожской и Донецкой областей. Комментируя ситуацию на передовой, военный эксперт Александр Коваленко подчеркнул в Telegram, что ВСУ ведут систематические и максимально продуманные наступательные операции, не рискуя личным составом и техникой, активно перемалывая при этом российские войска.

При этом на одном из ключевых участков фронта, в Работино, украинские военные не атакуют противника в лоб, а охватывают очень сложный опорный пункт, поступательно выходя на высоты. «Нам не так нужно село, как территории вокруг него. Сразу за ним начинается основная линия обороны, которая в большей части размещена в низине. Только российские гении могли такое придумать», - подчеркивает эксперт. По его словам, украинские военные в секторе действуют по плану, поскольку далее все линии обороны российской армии вплоть до Токмака находятся в низине, что даст ВСУ серьезные преимущества.

Коваленко подчеркивает, что аналогично развивалась ситуация с освобождением правобережной Херсонщины, которое началось в мае и закончилось в ноябре. Аналогичный процесс ВСУ ведут на Южном фронте, достигая своих целей осторожной и поступательной операцией, которая сопровождается большими потерями российской армии в обороне.

«Резервов РОВ для сопротивления не достаточно, оборона продавливается», - подчеркивает он.

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