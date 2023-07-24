Евродепутат Анна Фотыга: Защита Полины Шарендо-Панасюк и Николая Статкевича — приоритет свободного мира 1 24.07.2023, 15:11

Анна Фотыга

Санкции ЕС против Лукашенко должны быть ужесточены и вводиться быстрее.

Евродепутат, экс-министр иностранных дел Польши Анна Фотыга призвала весь свободный мир отреагировать на невыносимые условиях, в которых находятся политзаключенная активистка «Европейской Беларуси» Полина Шарендо-Панасюк и лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич.

«Спасибо Марине Адамович и Андрею Шарандо, чьи близкие являются жертвами режима Лукашенко, за сегодняшнюю беседу. Я прекрасно помню жестокость военного положения в Польше, коммунистические преступления, страдания семей. Но и мужество миллионов героев. Сейчас такой же путь проходят и белорусы.

Сегодня я вспоминаю драматическое положение видного оппозиционера Николая Статкевича, нуждающегося в срочной медицинской помощи, содержащегося в колонии особо строгого режима.

Символом белорусского сопротивления и жертвой жестокости режима является также Полина Шарендо-Панасюк.

Их защита должна быть приоритетом свободного мира», — написала евродепутат.

Dziękuję Marinie Adamowicz i Andrejowi Szarendzie, których bliscy są ofiarami reżimu Łukaszenki, za dzisiejszą rozmowę. Doskonale pamiętam okrucieństwo stanu wojennego, zbrodnie komunistyczne, cierpienia rodzin. Ale także odwagę milionów bohaterów. Obecnie podobną drogę… pic.twitter.com/1585ZMHTdL — Anna Fotyga Biuro Poselskie (@AnnaFotyga_PE) July 20, 2023

Позднее, в интервью «Польскому радио», Анна Фотыга отреагировала на ситуацию с политзаключенными в Беларуси.

«Санкции ЕС против Беларуси должны быть ужесточены и вводиться быстрее», — заявила Анна Фотыга. Политик считает, что давление должно быть комплексным и со всех возможных сторон — не только за соучастие режима Лукашенко в войне против Украины, развязанной Россией, но и за бесчеловечные репрессии против гражданского общества в самой Беларуси.

Напомним, главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина, а также Марина Адамович, супруга Николая Статкевича, и Андрей Шарендо, муж Полины Шарендо-Панасюк, провели ряд двухсторонних встреч в Брюсселе с депутатами Европейского Парламента и дипломатами ЕС.

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