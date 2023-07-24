Канкан перед африканскими вождями Анатолий Несмиян

24.07.2023, 15:14

2,498

Как выглядит «антиколониальная борьба» имперской России.

Перед тем, как сплясать канкан вприсядку перед африканскими вождями, положено выдать какую-то теоретическую программную статью в прессе. Что вчера и было сделано за подписью президента. Конечно, кроме подписи, он вряд ли написал в этой статье хотя бы букву - для того есть специально обученные люди, но какие-то общие установки, скорее всего, с Путиным были согласованы.

В статье снова вытаскивается тезис о антиколониальной борьбе, которую Россия не прочь возглавить и в этом качестве идти во главе всяких несчастных, сирых и обиженных.

Нюанс, конечно, заключается в том, что текущий конфликт с Украиной - это буквально классика колониализма, попытка восстановления прежней имперской территории, а особенность России в том, что она прирастала не заморскими колониями, а соседними по отношению к метрополии.

Претензии на лидерство в антиколониальной борьбе (кстати, она подается в качестве некоего аксиоматического определения, без какой-либо внятно расшифровки - что это такое в современном мире. Предложено принимать этот термин просто по умолчанию, как нечто хорошее), в общем, подобные претензии вкупе с проводимой колониальной политикой «возвращения исконных имперских территорий» - это, конечно, новое слово в международной политике. Но кого это смущает? В конце концов, наличие взаимоисключающих тезисов в политике (не только российской) - это, скорее, норма. Те же «гуманитарные бомбардировки», к примеру.

Анатолий Несмиян, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».