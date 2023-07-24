Белорусы больше не смогут иметь два водительских удостоверения 24.07.2023, 15:27

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Меняют закон «О дорожном движении».

Законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном движении» внесен в «парламент» и готовится к «первому чтению», сообщает БелТА. Основное регулирование претерпят общественные отношения, связанные с выдачей и обменом удостоверений тракториста-машиниста, государственной регистрацией колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных машин в отношении граждан и субъектов хозяйствования.

Как рассказал член «постоянной комиссии по промышленности», топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи «палаты представителей» Денис Карась, вносится дополнение в статью, в которой прописано, когда водительское удостоверение считается недействительным.

– Это будет происходить в следующих случаях: истечение срока его действия, смерть его владельца либо выдача нового водительского удостоверения. Выдача нового водительского удостоверения – это одна из больных тем, потому что люди, имея на руках, к примеру, удостоверение категории С, переучиваются на В. В итоге у них на руках оказывается два удостоверения, чего быть не должно, это правовой пробел. И второй момент – конкретно прописана правовая трактовка о сдаче квалификационного экзамена на автомобилях с автоматической и механической коробкой передач, – отметил депутат.

Законопроект также содержит положение, дающее право участникам дорожного движения на обжалование не только действий или бездействий государственных органов и должностных лиц, осуществляющих госрегулирование дорожного движения, но и решений этих органов и должностных лиц.

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