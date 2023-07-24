Александр Коваленко: У польской армии есть мотивация «порвать» пригожинских прихвостней 1 24.07.2023, 15:31

1,928

Что ждет «вагнеровцев», если они решатся на «экскурсию» в Польшу.

В воскресенье Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на очередные «переговоры» с Путиным. Там белорусских диктатор заявил, что «сдерживает «вагнеровцев», которые хотят сходить на экскурсию в Жешув и Варшаву».

Что на самом деле стоит за этими словами Лукашенко? Об этом сайт Charter97.org поговорил с военно-политическим обозревателем украинской группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко.

— Сразу скажу, что я — военно-политический обозреватель, а не психиатр. Лукашенко сказал это во время «переговоров» с Путиным, который, напомню, бежал из Москвы, когда сборище зеков под названием частная военная компания «Вагнер» буквально в 200 км остановилось от города. Путин уже тогда был в Валдае.

Все это — чистой воды фарс. Вот буквально на прошлой неделе один из официальных российских лиц заявлял, что ЧВК «Вагнера» могут проложить дорогу к Калининградской области по Сувалкскому коридору, что тоже абсолютный бред. Кто такие «вагнеровцы»? В первую очередь — подразделения гибридного формата.

Их функционал — не военные операции. Когда ЧВК «Вагнера» выполняли боевые задачи гибридного характера, например, в 2014-ом году в Крыму, в Донецкой области, а затем в Сирии, Африке, Венесуэле, то они демонстрировали достаточно высокий уровень профессионализма. Но это все были, подчеркну, гибридные боевые задачи. Как только их бросили в операцию военного уровня — наступление на Бахмут — они сразу же сдулись. Проявили абсолютную некомпетентность.

Они ценой десятков тысяч погибших, раненых и пленных «вагнеровцев» не смогли за 10 месяцев полноценно взять под контроль маленький городок Бахмут. Этим просто подчеркивается, насколько они беспомощны и никчемны в вопросах военных операций.

Прокладывание же Сувалкского коридора в Калининградскую область или «экскурсия» в Жешув (200 км от ближайшей точки с Беларусью) — это военные операции.

— На какие операции на границе все же способны «вагнеровцы»?

— Следует понимать, что с учетом гибридного функционала ЧВК «Вагнер» сохраняется высокий уровень угрозы диверсионно-террористической деятельности. Например, размещение минно-взрывных заграждений, ловушек и растяжек по пути следования приграничных польских патрулей в приграничной зоне с Беларусью. Вот это вполне реально. Все же остальное — не более чем бравурный фарс.

— Допустим, что «вагнеровцы» решатся сходить на «экскурсию» в Жешув и Варшаву. С чем они столкнутся по дороге?

— Поляки уж точно не будут смотреть, как «буханки» и пикапы с пулеметами «Максим» проезжают мимо их постов.

Польская армия на сегодняшний день, если исключить ядерную компоненту, является второй в Европе по своему потенциалу. Она уступает только Великобритании.

К тому же у поляков, кроме возможностей, есть и довольно-таки серьезная мотивация «порвать» по полной программе всех этих пригожинских прихвостней.

Если сунутся, то не стоит даже ожидать задействования пятой статьи коллективной безопастности НАТО, а достаточно будет самого факта пересечения границы. Сразу же «вагнеровцы» получат сполна.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».