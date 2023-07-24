СМИ: Украина готовится начать вторую волну контрнаступления 24.07.2023, 15:37

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Российские войска истощены.

Во время первого этапа контрнаступления украинские войска действительно продвигались довольно медленно, но вскоре ситуация изменится. Это произойдет из-за того, что украинские военные приблизились вплотную к фортификациям россиян, которые усложняли продвижение украинской армии. Об этом сообщает рейтинговое агентство «Bild» со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Журналисты проанализировали сказанное Зеленским на Aspen Security Forum, сделав акцент на том, что глава украинского государства подтвердил, что ВСУ вскоре заметно прибавят в темпе, ведь сумели преодолеть довольно большую территорию, которая была заминирована.

Также авторы материала приводят выводы Института изучения войны и госсекретаря США Энтони Блинкена. Аналитики Института изучения войны фактически подтвердили слова президента Зеленского, который также заявил, что нехватка западного вооружения не позволила стремительно продвигаться украинским бойцам. В итоге Украина потеряла время, за которое россияне существенно укрепились, заминировали много захваченной территории. Но теперь ситуация может измениться. Что касается заявления Блинкена, то он намекнул о том, что Украина еще не задействовала все свои резервы, а значит настоящее массированное наступление еще впереди.

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