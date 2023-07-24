Как сегодня выглядит берег Минского моря, на который в субботу обрушился ураган 24.07.2023, 15:53

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Основной удар пришелся по территории, которая граничит с деревней Заречье-1.

В субботу на Минском море бушевал настоящий ураган. По словам очевидцев, приятная летняя погода изменилась за считаные минуты: от солнца и тепла не осталось и следа, а мощный, неизвестно откуда взявшийся ветер, начал валить деревья и поднимать в воздух все, что плохо лежало.

Закончился ураган трагедий: одно из деревьев упало на девушку. Еще несколько человек пострадали. Onliner съездил в понедельник в те места, где позавчера вечером бушевала стихия.

Основной удар пришелся по территории, которая граничит с деревней Заречье-1. Это между пляжами № 1 и № 2. Ураган выкосил сразу несколько десятков деревьев, проложив тем самым новую дорогу от асфальтированной трассы до воды. Как это место выглядит с высоты, вчера показал Следственный комитет.

Сегодня ГАИ разворачивает автомобилистов, которые едут сюда, объясняя, что ведутся работы по разбору завалов, и рекомендуя выбрать другой пляж.

Совет совсем не праздный: несмотря на то, что работы по расчистке велись все выходные и многие деревья уже распилены, выглядит площадка гнетуще. Причем обращают на себя внимание не только вывернутые с корнем деревья, но и многочисленные стволы, будто обрубленные сверху.

— Это не просто ветер, это торнадо! Я ехал по кольцевой в сторону Минского моря и видел его впереди. Оно было огромное и все засасывало. С грозой, подымающее в воздух разные предметы, — так описал произошедшее один из очевидцев. Примерно также описывали увиденное и другие отдыхавшие на водохранилище. Людям казалось, что буря была сразу везде и от нее невозможно скрыться. Однако сегодня стало понятно, что удар был «прицельным»: ураган обрушился на один, довольно непротяженный, участок береговой линии и все.

В понедельник на первых двух пляжах была тишь да благодать. Если какие-то ветки-обломки и заносило на них позавчера вечером, то все уже давно убрано. И только возле пляжа № 3 стали встречаться первые поваленные деревья. В яхт-клубе сегодня выходной, как и всегда по понедельникам. Здесь все красиво, следов непогоды не наблюдается. Хотя дойти сюда по берегу не так и просто: чем ближе к дамбе — тем заметнее последствия стихии.

На пляже № 2 картинка резко меняется: поваленные деревья, поломанные теневые навесы, улетевшие крыши беседок. Разобраться со всем этим «завалом» как можно скорее стараются работники «Зеленстроя»: пилы не смолкают ни на минуту. Устоявшие, но все равно приговоренные деревья помечены красными крестиками.

Больше других пострадал пляж № 1, там и сегодня атмосфера постапокалипсиса. Работники «Зеленстроя» спешат убрать покореженные деревья. О силе ветра и масштабе стихии свидетельствует разломанный теневой навес, который буквально расплющило.

На пляжах №№ 4 и 5 к обеду стало оживленнее. Народ играет в волейбол, загорает. Там ничто не напоминает о стихии.

— Нам просто повезло, что буря сюда не дошла, — говорят продавцы летних кафе, которые сегодня работают.

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