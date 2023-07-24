СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ в Херсоне 2 24.07.2023, 15:58

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Задержан вербовщик и около 10 информаторов.

Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию по разоблачению агентурной сети ФСБ в Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в результате удалось задержать резидента российской спецслужбы (по военной терминологии - это вербующий агент, дающий задачу другим агентам. - Ред.), державший «на связи» до 10 информаторов в регионе.

По материалам дела, все они являлись местными жителями, поддерживавшими вооруженную агрессию РФ против Украины.

«Задача этой агентурной сети заключалась в передаче в РФ актуальной информации о подразделениях ВСУ в прифронтовых районах Херсонской области.

В частности, осведомители пытались выявить возможные боевые позиции реактивных систем залпового огня «Град» и иностранных гаубиц М777», - говорится в сообщении.

Все собранные данные они должны были передавать резиденту, а тот должен был посылать их своему куратору из ФСБ.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили сеть и задержали ее руководителя «на горячем» при попытке передачи информации агрессору.

По данным следствия, задержанным агентом ФСБ оказался попавший в поле зрения российской спецслужбы местный житель еще в начале «нулевых». Тогда он часто приезжал в РФ по своим делам.

Для «убедительности» своих намерений российская спецслужба даже выдала своему резиденту так называемый «пропуск» для беспрепятственного передвижения по территории страны-агрессора.

Еще до начала полномасштабного вторжения в РФ он вернулся в Украину и устроился в одну из частных охранных фирм в Херсоне.

По данным СБУ, после 24 февраля 2022 г. на связь с ним дистанционно вышел представитель ФСБ и определил основные задачи в войне против Украины. В ходе обысков у предателя обнаружены средства коммуникации, через которые он контактировал с агрессором.

Также у него изъято:

- пистолет;

- использованы гильзы;

- российское «удостоверение».

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение. В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех участников информаторской сети, которой он руководил.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Черновицкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

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