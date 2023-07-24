«У меня, как в Греции – все есть» 24.07.2023, 16:14

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Репортаж с минской Комаровки.

Наконец пришло время, когда можно купить практически все: свежие ягоды, грибы, а если постараться, даже вполне вкусную экзотику, которую белорусы предпочитают зимой, например, мандарины.

Журналисты портала tochka.by посмотрели, почем продается черешня, вишня, голубика. Нашли даже чернику по вполне приемлемой цене. Лисички на прилавках лежат уж очень красивые. Перед глазами сразу встает картина со сковородкой, где равномерно перемешаны жаренная картошечка, грибочки и лучок.

Огромный выбор абрикосов, нектаринов и персиков. Есть предложения от Br8.

Черешни тоже немало, есть даже по Br6,9, но у большинства продавцов все же от Br10.

Отдельного внимания стоит голубика. После зимнего ценового безумия ягода стала доступней.

Есть и черника, правда, ее мало.

Решили спросить, почему на одном прилавке ягода и по Br10, и по Br12. С виду отличий мало, разве что по Br 12 – чуть крупнее.

«По Br 12 – сладкая как мед – можно есть, а по Br10 – хороша в заморозку. У нее есть небольшая кислинка, но хранится она лучше», – ответила Екатерина.

Уже можно покупать кукурузу. Выбор небольшой, но он есть, да и цены – не кусь.

От некоторых прилавков пахнет очень уж заманчиво. Кажется, что дынный аромат разлетелся на полрайона.

Решили спросить, есть ли «Торпеды» и насколько они вкусные.

«У меня, как в Греции – все есть. Подходи, отрежу. Сладкая, как мед», – расплылся в улыбке продавец.

Отсюда тяжело уйти с пустыми руками.

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