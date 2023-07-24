«Я бы советовала не уходить с головой в учебу: все должно быть в меру» 24.07.2023, 16:31

Как девушка из белорусской провинции стала лучшей в учебе и знаменитой в интернете.

Итоги нынешнего учебного года в Беларуси оказались необыкновенно богаты на рекордсменов-выпускников, которые получили максимальное количество баллов по результатам централизованного тестирования и вступительной компании кампании. Но и среди этих рекордсменов особое место занимает Ольга Друщиц из Жабинковского района, пишет «Ганцевичский час» .

До 2023 года за всю историю вступительных кампаний в Беларуси лишь трем абитуриентам покорился максимальный результат. 400 баллов из 400 возможных набирали по одной девушке в 2018, 2021 и 2022 годах.

Но нынешний год побил все рекорды: известно, как минимум, шесть фамилий выпускников с абсолютным показателем. Среди них — Ольга Друщиц, девушка непростой судьбы, но добивавшаяся успехов не только в учебе.

Учеба на дому, но без поблажек

Оле — 16 лет. Она закончила Старосельскую среднюю школу Жабинковского района, где в этом году было всего пять выпускников. Во время вступительной кампании Ольга Друщиц набрала 400 баллов из 400 возможных.

По сто баллов девушка получила на централизованном экзамене по белорусскому языку и истории Беларуси. Еще столько же она получила на централизованном тестировании по обществоведению. Средний балл аттестата у Оли — 10,0, что тоже приравнивается к «сотке». С аттестатом ей вручили и золотую медаль.

Училась девушка на дому в связи с особенностями здоровья. У нее — буллезный эпидермолиз: эту болезнь иногда называют «синдромом бабочки».

«Моя кожа очень ранима. Раны появляются даже от самого легкого механического воздействия. Они покрывают мое тело почти полностью, если старые раны заживают, открываются новые», — рассказывает Ольга о себе.

От дома до школы — буквально пять минут ходьбы, поэтому учителя приходили к Оле сами. Уроки шли полноценно — классические 45 минут. Кроме того, девушка посещала классные часы и школьные мероприятия.

Выпускница признается, что ожидал от себя 100 баллов только по белорусскому языку. Готовится к испытаниям по этому предмету начала еще в седьмом классе.

«По остальным двум предметам не рассчитывала на такой высокий результат. Думала, если будет 70-80 баллов — тоже хорошо», — говорит Ольга.

На репетиционном тестировании по истории Беларуси и обществоведению девушка ходила на все три этапа. Результаты сначала были выше 80, а потом более 90.

Оля признается, что понимала, что полученные знания могут дать и больше баллов: «Так и оказалось, но все сотни, конечно, стали для меня неожиданностью».

При этом девушка не считает, что сидела за учебниками очень много. Подготовка шла в обычном режиме, иногда в выходные и на каникулах. Так что свободное время Ольга Друщиц посвящала и другим занятиям.

Как стать «легендой» в TikTok?

Как оказалась, отличная учеба ни чуть помешала девушке быть популярным интернет-блогером. На ее аккаунт в TikTok подписано более 110 тысяч человек. Некоторые ролики теперь уже абитуриентки набирают сотни тысяч и даже миллионы просмотров.

Свои ролики Оля выставляет почти ежедневно и рассказывает, что это приносит удовольствие и расслабляет. С подписчиками она общается очень искренне и с юмором, в том числе на тему своего здоровья. Есть видео, где девушка с самоиронией рассказывает о болезни и отвечает на вопросы пользователей.

«Многие пишут, что у меня нет кистей и мне нужны протезы, но кисти у меня есть. Просто у меня произошло срастание пальцев из-за моего основного заболевания», — объясняет Ольга.

По ее словам, в пятилетнем возрасте были нормальные пальцы, но время их не пощадило. В связи с этим пользователи интересуются, как девушка пользуется смартфоном.

Выяснилось, что делать это, несложно. Текст Оля набирает большими пальцами, так же работает и с клавиатурой. Писать на бумаге в последнее время стало тяжелее, поэтому она использует только стержень. Им же и рисует.

Кстати, из блога TikTok можно узнать, что рисование – это еще одно хобби Ольги Друщиц. К тому же она пишет стихи и поет, много шутит в общении. Есть ролик, где она учит подписчиц, как с помощью легких движений сделать прическу.

На эти трогательные и добрые видео пользователи реагируют с теплотой. У большинства подписчиков ролики вызывают положительную реакцию: люди считают Олю «легендой» в TikTok.

Выбор профессии

Кем же хочет стать выпускница с 400 баллами? Сама она призналась, что думала о филологии или журналистике. Но по здоровью Ольге подходит только заочная форма обучения.

«Я скорее гуманитарий, поэтому выбрала культурологию в Белорусском государственном университете культуры и искусств», — рассказывает Оля.

Она пояснила, что специальность связана с рекламой. По мнению девушки, менеджмент и маркетинг сейчас востребован не только в культуре. А еще ее привлекает работа в интернете: «Она доступна для меня, есть возможность трудиться удаленно».

Пример Ольги Друщиц показывает, что даже в сельской школе возможно добиться высоких результатов в учебе. Ее учителя убеждены, что Олю мог бы принять любой вуз. К тому же у девушки широкий круг общения, есть друзья из других стран.

Сама она считает, что если есть желание и цель, то всё — реально: главное стремление.

«Своим сверстникам я бы советовала не уходить с головой в учебу: всё должно быть в меру», — делится Оля.

При этом она убеждена, что не стоит переживать, если не набраны баллы, которые дают возможность поступить в вуз без проблем.

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