Что делать, если телефон не заряжается: три рабочих способа 24.07.2023, 16:50

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Проблема решается очень просто.

В современном мире смартфоны заняли весомое место в жизни многих людей. Мы уже не можем представить себе общение без легких устройств, а для поиска информации больше не нужно идти в библиотеку и читать занудные энциклопедии. Но что делать, если телефон не заряжается и вы никак не можете вернуть гаджет в рабочее состояние? Проблема может выбить из колеи, но исправить ее не так сложно, как кажется, пишет androidpolice.com.

Детали

Вряд ли найдется человек, которому понравится неожиданный сбой в зарядке. Особенно, если уровня аккумулятора осталось немного, а вам предстоит долгая поездка. В этом материале мы собрали полезные советы для устранения распространенной проблемы.

Как заставить телефон заряжаться

Вне зависимости от устройства, для начала нужно внимательно осмотреть кабель зарядного устройства и саму розетку. Некоторые адаптеры не в состоянии обеспечить достаточный уровень энергии, чтобы питать смартфон.

Обычно, необходимо не менее 5 Вт, поэтому более низкий показатель приведет к сбою. Проверить выходную мощность легко: производитель указывает ее на зарядном устройстве в вольтах или амперах.

К примеру, если на адаптере написано Output: 5V=1.5A, значит оно обеспечит мощность 7,5 Вт. В некоторых случаях помогает простая замена USB-кабеля.

Телефон не хочет заряжаться

Предыдущие советы не вернули устройство к жизни? Тогда выключите и включите его.

Если в выключенном состоянии телефон заряжается, но перестает накапливать заряд при включении, тогда нужно перезапустить его в безопасном режиме и попробовать отыскать проблемные приложения. Есть вероятность, что одна из программ провоцирует сбой.

Гаджет может перестать накапливать уровень заряда из-за скопления пыли или попадания влаги. Аккуратно очистите порт с помощью ватной палочки, зубочистки или сжатого воздуха.

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