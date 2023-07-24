Украинские военные из «Стугны» уничтожили три российских танка и БМП 24.07.2023, 17:01

При этом «Стугна» способна поражать и вертолеты.

ВСУ с помощью украинского противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П» уничтожили технику российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил Украин.

«3 танка и 1 вражеская БМП - результат боевой работы расчета «Стугна-П», - отметили военные.

«Стугна-П» - это украинский противотанковый ракетный комплекс второго поколения.

Он предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оборудованных современными средствами динамической защиты. ПТРК может поражать и зависшие вертолеты.

Комплекс полуавтоматический, с системой наведения по лазерному лучу. Он может вести огонь ракетами калибра 130 мм с разными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере. Оператор может управлять комплексом дистанционно с пульта, который выносится на расстояние от 50 м.

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