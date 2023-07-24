«Федынич нормально, а вот у Орешко проблемы» 24.07.2023, 17:12

Геннадий Федынич

Фото: spring96.org

Стали известны новости от политзаключенных профсоюзных лидеров.

«Народная Воля» решила узнать, что слышно о политзаключенных профсоюзных активистах.

Бывший руководитель Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности — РЭП Геннадий Федынич находится в Бобруйской колонии. Ему присудили девять лет лишения свободы в условиях усиленного режима.

Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук и активист профсоюза РЭП Вацлав Орешко — в Шкловской ИК №17, Сергей Антусевич — в Могилевском исправительном учреждении.

Близкие Александра Ярошука по-прежнему отказываются разговаривать с представителями СМИ, считают, что «это может навредить Александру Ильичу».

Тем не менее, по некоторой информации, держится он бодро, хотя со здоровьем есть определенные проблемы.

«Близкие Геннадия Федынича ждут с ним в августе краткосрочного свидания, — говорят члены профсоюзных деятелей. — 31 июля Геннадию Федоровичу исполнится 66 лет, поэтому встреча с родными будет чудесным подарком ко дню рождения. Хотя и с небольшим опозданием.

Естественно, что возраст у Федынича такой, что лучше проводить время на даче или в санатории, но хорошо еще, что в последнее время у него нет в колонии обострения старых болезней. Как известно, у Геннадия Федоровича — сахарный диабет, но чувствует себя он более-менее нормально».

«Насколько известно, у Василия Береснева также планируется свидание с близкими, а вот у Вацлава Орешко — проблемы, — добавляют собеседники. — Во-первых, у него достаточно плохое зрение, которое только ухудшается. В свое время на глазах ему даже делали операцию. Во-вторых, Вацлаву по-прежнему дают взыскания, а потому запрещают и встречи, и передачи».

Напомним, Ярошук, Антусевич и бухгалтер Ирина Бут-Гусаим были задержаны 19 апреля 2022 года.

Их обвинили в действиях, «грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст. 342), а Ярошука также — «в призывах к мерам ограничительного характера, иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь» (ч. 3 ст. 361).

В результате Александр Ярошук осужден на 4 года колонии, Сергей Антусевич — на 2 года, Ирина Бут-Гусаим — на 1,5 года колонии.

Позже Геннадий Федынич и Василий Береснев получили по 9 лет лишения свободы в условиях усиленного режима, Вацлав Орешко — 8 лет.

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