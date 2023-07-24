Минские налоговики поймали торговца-нелегала, который сказал, что он — «экстрасенс» 2 24.07.2023, 17:36

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Проверяющие поверили, но он все равно решил доказать.

Минские налоговики продолжают устраивать «облавы» на торговцев-нелегалов, пишет zerkalo.io. Они рассказали подробности одного из таких «рейдов», который совершили в минувшую пятницу, 21 июля, и попали на продавца-«экстрасенса».

«В пятницу мы провели проверку одного матерого, системного нелегала. Первая фраза, которую мы от него услышали, звучала так: „Ничего не докажете, я законы знаю…“. Потом нарушитель выслушал наши аргументы и сказал: „А вообще, я еще неделю назад знал, что вы меня возьмете“, — сообщает управление оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску. — Почему-то мы ему поверили на слово, так бывает».

Однако торговец решил доказать, что у него есть способности «экстрасенса». Для этого он позвонил другу, который «подтвердил, что такой разговор неделю назад между ними был».

Налоговики не уточняют, чем в итоге закончилась эта история, учли ли они «креативность» торговца, когда принимали решение, как наказывать за нелегальную торговлю.

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