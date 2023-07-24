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Серия точных выстрелов украинской артиллерии обратила штурмовиков РФ в позорное бегство

  • 24.07.2023, 17:44
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Серия точных выстрелов украинской артиллерии обратила штурмовиков РФ в позорное бегство

Ночная атака оккупантов провалилась.

На Бахмутском направлении штурмовая группа россиян ночью готовилась атаковать украинские позиции вдоль важной трассы, но была разгромлена артиллерией ВСУ.

Видео аэроразведчиков 30 отдельной механизированной бригады опубликовал Генштаб ВСУ.

В Генштабе отметили, что еще на подходе штурмовой группы РФ к украинским позициям врага обнаружили аэроразведчики и скорректировали огонь артиллерии.

«После серии точных выстрелов враги оставили своих мертвых и позорно сбежали», – говорится в сообщении.

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