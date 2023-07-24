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На Немиге в центре Минска построят новый православный храм

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  • 24.07.2023, 18:07
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На Немиге в центре Минска построят новый православный храм

Его назовут в честь Казанской иконы Божией Матери.

В Минске завершилось общественное обсуждение строительства храма в честь Казанской иконы Божией Матери. Об этом рассказывает агентство «Минск-Новости».

Церковь планируют построить на ул. Немиге, 8 между театром музкомедии и «Беларусбанком». У него будут небольшие размеры: 28 метров в длину, 12 - в ширину и 25 метров в высоту. Храм будет построен в стилистике, пришедшей с христианством из Византии.

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