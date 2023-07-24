Сколько стоят самые дешевые столичные квартиры в аренду 24.07.2023, 18:19

Есть в центре и возле метро.

Через месяц с небольшим начнется новый учебный год и тысячи студентов из регионов приедут в столицу. Некоторые из них уже сейчас находятся в поисках аренды жилья на длительный период. «Зеркало» посмотрело, сколько стоят самые дешевые квартиры внаем в Минске и что они собой представляют. Отметим, что цены стартуют от 170 долларов, но это очень простые варианты со старой мебелью.

В микрорайоне Серебрянка на проспекте Рокоссовского (Ленинский район) сдается однокомнатная квартира. Дом, в котором она находится, — кирпичная пятиэтажка, построенная в 1978 году. В народе такие называют брежневка.

Однушка расположена на последнем этаже, она занимает площадь 32 м², из них 15 м² — комната. В квартире есть мебель и бытовая техника (холодильник, стиральная машина). Имеется застекленный балкон.

Месяц аренды жилья стоит 513 рублей или 170 долларов.

В микрорайоне Чижовка, на улице Уборевича (Заводской район), также сдают однушку на длительный срок. Кирпичная семиэтажка, в которой расположено жилье, построена в 1997 году.

Квартира расположена на третьем этаже и занимает площадь чуть больше 35 м², комната в ней площадью более 18 «квадратов», кухня — 8 м². Есть балкон, санузел раздельный. Имеется мебель.

За аренду хозяева хотят получать ежемесячно 543 рубля или 180 долларов. В объявлении отмечено, что за жилье насчитывают низкие коммунальные платежи.

В микрорайоне Курасовщина на улице Казинца (Октябрьский район) есть однушка в девятиэтажном кирпичном доме, построенном в 1978 году. Жилье расположено на четвертом этаже и занимает площадь 31 м², комната — 15 м². Есть незастекленная лоджия.

Квартира меблирована частично, но о спальном месте надо будет позаботиться будущему жильцу. Из бытовой техники есть холодильник, кухонная плита. Если квартиранту понадобится, то хозяин доставит стиральную машину.

Стоимость месячной аренды — 543 рубля или 180 долларов.

На той же улице Казинца, в доме 37, сдаются две однокомнатные квартиры с мебелью. Это пятиэтажная брежневка, построенная в 1966 году. Первая квартира находится на втором этаже, ее площадь — 35 м², из которых комната занимает 18 м². Есть застекленный балкон.

Вторая квартира расположена на третьем этаже, общая площадь у нее чуть больше 37 м², а вот жилая меньше — 17 м². Есть балкон.

За аренду первой квартиры хозяин хочет получить 543 рубля или 180 долларов, второй — 550 рублей или 182 доллара.

Есть внаем однушка в микрорайоне Малиновка, на улица Есенина (Московский район). Девятиэтажный дом «с чешской» планировкой, в котором расположено жилье, построен в 1997 году. Квартиры там больше, чем в обычных панельках. К примеру, объект, который сдают в аренду, занимает более 40 м², комната занимает почти 15 «квадратов», есть девятиметровая кухня.

Однушка расположена на первом высоком этаже, в ней имеется мебель, бытовая техника, проведен интернет. Есть застекленная лоджия и раздельный санузел.

За месяц аренды просят 574 рубля или 190 долларов.

В Уручье на улице Скорины (Первомайский район) сдают однушку в доме, от которого можно добраться на общественном транспорте до метро за 10 минут. Дом 19-этажный панельный, построен в 2019 году, подъезд в нем с консьержем. Рядом с домом — большая парковка со шлагбаумом, есть индивидуальное парковочное место.

Квартира находится на девятом этаже, она довольно большая, занимает 45 м², комната — 20 м², кухня — 9 м², есть застекленная лоджия. В однушке имеется мебель и техника.

За аренду надо будет платить 604 рубля или 200 долларов. Хозяева хотят сдать жилье самостоятельным платежеспособным людям, без детей и животных.

По цене однушки мы отыскали двухкомнатную квартиру в центре Минска на улице Осипенко. Жилье находится в кирпичной пятиэтажке 1960 года постройки, в 2020-м там прошел капитальный ремонт.

Квартира находится на пятом этаже, ее общая площадь — чуть больше 40 «квадратов», комнаты занимают почти 29 м², кухня шесть «квадратов». Санузел в квартире совмещенный.

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