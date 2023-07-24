Ученые назвали восемь привычек, продлевающих мужчинам жизнь 16 24.07.2023, 19:05

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Следование им позволяет продлить жизнь в среднем на 24 года.

Восемь привычек, значительно увеличивающих продолжительность жизни, перечислили американские врачи. Следование им позволяет мужчинам продлить жизнь в среднем на 24 года, рассказали авторы исследования на проходящей в Бостоне конференции специалистов в области питания NUTRITION 2023.

Какие полезные привычки могут наиболее значительно повысить продолжительность жизни, с помощью исследования большой группы населения решили выяснить американские ученые под руководством Сюань Май Нгуена, специалиста по здравоохранению из Иллинойсского университет в Урбане-Шампейн.

Для этого они проанализировали медицинские данные, собранные с 2011 по 2019 годы среди 719 тыс. участников программы исследования здоровья ветеранов Million Veteran. В исследовании принимали участие ветераны в возрасте 40-99 лет, за время наблюдения скончались 33,375 участников программы.

Анализ опросников и медицинских данных позволил выделить восемь основных привычек, позволяющих людям значительно повысить продолжительность жизни. Это физическая активность, отсутствие опиоидной зависимости, умение управлять стрессом, правильное питание, отказ от курения, от злоупотребления алкоголем, здоровая гигиена сна и установление крепких социальных взаимоотношений. «Нас действительно удивило то, как много можно достичь, применяя один, два, три или все восемь факторов здорового образа жизни, — пояснил Нгуен. — Наше исследование показало, что придерживаться здорового образа жизни важно как для общественного здоровья, так и для личного благополучия. Раньше — лучше, но даже если вы предпримите малое изменение в свои 40, 50 или 60, то почувствуете пользу».

Исследование показало, что низкая физическая активность, употребление наркотиков, курение оказывают наиболее негативное влияние на продолжительность жизни. Эти факторы увеличивали риск смерти на 30-45% в изучаемый период. При этом стресс, пьянство, нездоровая диета и плохой сон увеличивали этот показатель на 20%.

В среднем у сорокалетних мужчин, придерживающихся всех восьми правил, продолжительность жизни на 24 года выше, чем у тех, кто ими пренебрегает. У женщин следование этим привычкам дает среднюю прибавку к продолжительности жизни в 21 год.

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