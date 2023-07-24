Украинские пограничники под Бахмутом атаковали позиции РФ из минометов 24.07.2023, 19:16

Часть оккупантов уничтожена.

Украинские защитники на Бахмутском направлении обстреляли позиции россиян из минометов. В результате удачной атаки часть оккупантов была уничтожена.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Пограничная аэроразведка предоставила координаты вражеских блиндажей минометчикам, после чего ребята превратили их в братские могилы под Бахмутом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что примерно 3 оккупантов убиты, а еще 5 были ранены.

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