Украинские пограничники под Бахмутом атаковали позиции РФ из минометов
- 24.07.2023, 19:16
Часть оккупантов уничтожена.
Украинские защитники на Бахмутском направлении обстреляли позиции россиян из минометов. В результате удачной атаки часть оккупантов была уничтожена.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
«Пограничная аэроразведка предоставила координаты вражеских блиндажей минометчикам, после чего ребята превратили их в братские могилы под Бахмутом», - говорится в сообщении.
Отмечается, что примерно 3 оккупантов убиты, а еще 5 были ранены.