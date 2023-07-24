В Минске огласили приговор музыканту Никите Найденову 24.07.2023, 19:20

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Его приговорили к трем годам домашней химии и освободили в зале суда.

В Минске 24 июля огласили приговор музыканту Никите Найденову, пишет «Радыё Свабода».

Никиту Найденова признали виновным в грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Его приговорили к трем годам домашней химии и освободили в зале суда.

Никита Найденов — бывший фронтмен группы Hurma, автор песен различных исполнителей. В 2015 году получил премию «Залаты апостраф» в номинации «Дебют» за лучшую публикацию стихотворений в журнале «Дзеяслоў».

Музыканта задержали в марте 2023 года.

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