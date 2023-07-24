Ученые рассказали, как пережить жару пожилым людям и снизить нагрузку на сердце 24.07.2023, 19:31

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В исследовании участвовали сорок человек в возрасте 64-79 лет.

Стало известно, что кондиционирование воздуха в комнате снижает нагрузку на сердце и сосуды у пожилых людей. Об этом сообщается в журнале Environmental Health Perspectives.

В исследовании участвовали сорок человек в возрасте 64-79 лет. Они в течение девяти часов маялись при температуре 37 градусов, а затем половине испытуемых предложили на два часа перейти в помещение с кондиционером. У них очень скоро нормализовалась температура тела, что положительно сказалось на сердечно-сосудистой системе. Кроме того, они отметили, что у них поднялось настроение.

Не удивительно, что ВОЗ рекомендует пожилым людям, у которых дом не оборудован кондиционером, искать доступное помещение с прохладным воздухом. Это может быть даже гипермолл, где для посетителей создают комфортные условия.

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