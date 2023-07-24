«Приорбанк» вводит изменение по некоторым карточкам 24.07.2023, 19:40

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Как это отразится на клиентах.

«Приорбанк» сообщил клиентам, что с 25 июля меняет валюту расчетов по карточкам Visa. Вместо долларов финучреждение будет использовать евро.

Снимок носит иллюстративный характер. Здание «Приорбанка». Фото: reform.by

Речь о расчете картами Visa за границей или за покупки в иностранных интернет-магазинах.

В контакт-центре банка рассказали, как это повлияет на клиентов. Если коротко, то здесь важно, в какой валюте будет платеж.

— Если у вас открыта карточка Visa в долларах, то при расчете в евро, российских рублях либо в белорусских рублях будет применен карточный курс «Приорбанка» (специальный курс обмена валюты, который применяет банк по картам. — Прим. ред.) на день совершения операции, — уточнили в контакт-центре банка. — При расчете в иной валюте, отличной от долларов, евро, российского рубля и белорусского рубля, сумма платежа будет сконвертирована в евро по курсу платежной системы Visa на день совершения операции. Евро будет в дальнейшем переведено по карточному курсу банка".

Курс обмена валют по картам можно посмотреть в личном кабинете в мобильном банкинге или в интернет-банкинге, уточнили в финучреждении.

Напомним, с 18 июля «МТБанк» изменил валюту расчетов по карточкам Visa: конвертация по ним теперь проходит в долларах, а не в евро, как раньше. Если карта в белорусских рублях, то рассчитываться ей в странах ЕС стало менее выгодно. «Конвертация — двойная, сначала — в доллары, потом — в евро, — уточняли в контакт-центре банка. — Если карта в евро, то ничего не поменилось (при расчетах конвертации нет)».

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