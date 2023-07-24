В Гомеле хотят сделать пешеходный центр города 24.07.2023, 20:03

Одной из локаций, свободной от автомобилей, хотят сделать площадь Ленина.

Власти Гомеля намерены обустроить в центре города большое пешеходное пространство с выходом к Сожу. Одной из локаций, свободной от автомобилей, хотят сделать площадь Ленина — в порядке эксперимента ее закроют для движения транспорта уже на новогодние праздники. Об этом сообщил председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов, пишет портал «Белка».

На встрече с участниками городского турслета Привалов заверил, что задумка с пешеходным центром в Гомеле «обязательно будет воплощена в жизнь».

— Более того, уже рассматривается вопрос не пешеходной улицы, а большого пешеходного пространства в районе центрального парка. То есть это будет маршрут из нескольких улиц и локаций, которые приведут пешеходов к центральной набережной, — рассказал мэр Гомеля.

Гомельская набережная Сожа — самая протяженная в Беларуси: она составляет три с лишним километра, которые, по замыслу Привалова, «надо наполнить жизнью и новыми смыслами». Он предложил устраивать там по выходным тематические фестивали или презентации локальных брендов, открывать рестораны и кафе.

В числе других локаций власти Гомеля изучают вопрос о переводе в пешеходную зону площади Ленина.

— Пусть не обижаются на нас автолюбители, но на новогодние праздники, когда на площади работает резиденция Деда Мороза, мы полностью перекроем площадь, чтобы не было угрозы травмирования отдыхающих здесь детей. Этот эксперимент покажет, насколько площадь значима для автомобильного движения и можем ли мы в перспективе рассматривать ее частью большой пешеходной зоны, — добавил Привалов.

Разговоры о создании в Гомеле пешеходной улицы идут уже больше двух десятков лет. Но специалисты до сих пор не предложили вариант, который одинаково устроил бы всех. Одно из первых заявлений нового градоначальника Владимира Привалова после вступления в должность касалось как раз-таки создания такой улицы в Гомеле.

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