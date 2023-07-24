Зеленский рассказал о трех основных вопросах на ставке

Зеленский рассказал о трех основных вопросах на ставке4
- 24.07.2023, 20:04
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Президент Украины заявил, что результаты будут ощутимы.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 июля провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram.
По словам Зеленского на ставке обсудили «три основных вопроса».
«Первый. Актуальная ситуация и планирование наших наступательных и оборонительных действий. Второй. Наш ответ на варварские российские удары по зерновой инфраструктуре и культурному наследию, – написал президент. – Третье. Разблокирование Черного моря. «Зерновой коридор».
Как рассказал Зеленский, в ходе заседания ставки верховного главнокомандующего докладывали главком ВСУ Валерий Залужный, командующие [Сухопутными войсками ВСУ Александр] Сырский, [оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр] Тарнавский, начальник ГУР [Минобороны Украины Кирилл] Буданов и вице-премьер [Александр] Кубраков.
«Работаем одной командой. Результаты будут ощутимы», – резюмировал глава государства.