Литва одобрила долгосрочный план поддержки Украины 24.07.2023, 20:28

Он рассчитан три года.

Литва одобрила долгосрочный план военной поддержки Украины, который рассчитан на три года. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба министерства обороны Литвы.

«Оказание поддержки Вооруженным силам Украины было и остается одним из приоритетных направлений. Планируется, что средства, возвращенные Литве в рамках Европейского фонда мира (EPF) за оказанную Украине поддержку, будут возвращены в оборонный сектор, что позволит не замедлять развитие национального потенциала и перенаправить эти средства на дальнейшую поддержку Вооруженных сил Украины», – сказал министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

В ближайшее время объем поддержки, оказываемой Литвой Вооруженным силам Украины, достигнет полумиллиарда евро, начиная от вооружения и техники и заканчивая обучением, лечением и реабилитацией военнослужащих.

План поддержки украинских вооруженных сил на период 2024–2026 годов составит около €200 млн. Основными направлениями поддержки являются закупка летального и нелетального снаряжения, военное образование и подготовка, финансовые взносы в фонды помощи, ремонт военной техники в Литве и обучение персонала.

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