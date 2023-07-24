Могилевская прокуратура признала нарушения прав осужденных на принудительных работах 3 24.07.2023, 20:58

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Накажут ли виновных?

Могилевская прокуратура провела проверки и выявила нарушения законодательства при привлечении осужденных к труду. С начала года известен даже один случай, когда человек погиб на производстве, сообщил заместитель прокурора Могилевской области Андрей Волков.

По словам Волкова, прокуроры провели надзорные мероприятия и обнаружили, что осужденных привлекали к принудительному труду на предприятиях с нарушением законодательства, «что недопустимо».

Так, в ходе проверки выяснилось, что за первое полугодие 2023 года на предприятиях произошло 17 случаев производственного травматизма с участием осужденных, один заключенный при этом погиб. В первом полугодии 2022 года случаев травм было всего шесть.

Зампрокурора признал факты, когда соблюдение осужденными правил об охране труда не контролировалось. Не во всех случаях с осужденными на работе проводился соответствующий инструктаж, выдавалась специальная одежда и средства индивидуальной защиты.

Каким образом накажут виновных в нарушениях трудовых прав осужденных (и накажут ли их вообще) — не сообщается.

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