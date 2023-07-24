Врач назвал 10 продуктов для сердца и нормального давления 1 24.07.2023, 21:02

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Они помогут снизить уровень плохого холестерина.

Если ваши кровеносные сосуды содержат слишком много холестерина, они могут засориться, что увеличивает риск возникновения проблем со здоровьем, начиная от сердечных заболеваний и заканчивая инсультом, напоминает Express.

Здоровое питание может помочь держать под контролем эту проблему. Доктор Сунни Патель поделился списком лучших продуктов.

Научно доказано, что овес, богатый растворимой клетчаткой, снижает уровень «плохого» холестерина. «Цельные зерна, такие как ячмень, лебеда, коричневый рис и цельнозерновой хлеб, также содержат клетчатку и питательные вещества, которые поддерживают здоровье сердца, - сказал врач.

Нужно полностью избегать жиров, пытаясь снизить уровень холестерина, но не все жиры одинаковы.

- Холодноводная рыба, такая как лосось, скумбрия, сардины и форель, является отличным источником омега-3 жирных кислот, - сказал доктор. - Омега-3 снижает уровень триглицеридов и риск сердечных заболеваний.

Включите в ваш рацион орехи (в умеренных количествах) и бобовые от фасоли до чечевицы. Бобовые могут предложить питательную замену животному белку с высоким содержанием насыщенных жиров, которые повышают уровень «плохого» холестерина.

Доктор Сунни сказал, что фрукты, такие как яблоки, апельсины, виноград, клубника и черника, богаты растворимой клетчаткой и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца.

Еще в топ-10 входят овощи - они богаты клетчаткой и другими питательными веществами, являясь основным продуктом диеты, снижающей уровень холестерина.

Врач рекомендовал выбирать разнообразные продукты, включая брокколи, морковь, шпинат, капусту и брюссельскую капусту.

Добавьте в свой список авокадо, который содержит хорошие мононенасыщенные жиры.

Маленький сливочный фрукт может помочь повысить уровень хорошего холестерина, а также снизить уровень плохого.

Оливковое масло богато мононенасыщенными жирами и антиоксидантами и должно использоваться при приготовлении пищи или в заправках для салатов.

Соевые продукты — от тофу до соевого молока — содержат растительные соединения, называемые изофлавонами, которые могут помочь снизить уровень плохого холестерина.

И замыкает великолепную десятку темный шоколад. В то время как печенье и пирожные, как правило, наполнены маслом, что не очень хорошо для вашего холестерина, темный шоколад в умеренных количествах может представлять собой полезное лакомство. Доктор советует:

— Темный шоколад с высоким содержанием какао (70 процентов и более) может содержать антиоксиданты и флавоноиды, которые могут оказать положительное влияние на здоровье сердца.

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