Жене Николая Статкевича вернули медицинскую бандероль с пометкой «Отказ от получения»
- 24.07.2023, 21:28
- 1,152
Фотофакт.
Марине Адамович, жене политзаключенного Николая Статкевича, вернули отправленную в колонию медицинскую бандероль с пометкой «Отказ от получения».
«Без слов… Не забрали с почты. Вернули…» — написала Марина Адамович в фейсбуке.
От Николая Статкевича, осужденного на 14 лет лишения свободы особого режима, нет никаких известий уже пять месяцев. В мае этого года стало известно, что его поместили в одиночную камеру на полгода.