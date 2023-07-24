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Жене Николая Статкевича вернули медицинскую бандероль с пометкой «Отказ от получения»

  • 24.07.2023, 21:28
  • 1,152
Жене Николая Статкевича вернули медицинскую бандероль с пометкой «Отказ от получения»

Фотофакт.

Марине Адамович, жене политзаключенного Николая Статкевича, вернули отправленную в колонию медицинскую бандероль с пометкой «Отказ от получения».

«Без слов… Не забрали с почты. Вернули…» — написала Марина Адамович в фейсбуке.

От Николая Статкевича, осужденного на 14 лет лишения свободы особого режима, нет никаких известий уже пять месяцев. В мае этого года стало известно, что его поместили в одиночную камеру на полгода.

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