ВСУ продвигаются на юг от Бахмута и под Ореховым в Запорожской области 24.07.2023, 21:41

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Карты.

Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться в районе Бахмута (Донецкая область) и Орехова (Запорожская область). Также украинским бойцам удается сдерживать атаки оккупантов в Луганской области.

Об этом сообщают данные интерактивной карты DeepState.

В Запорожской области украинские бойцы постепенно продвигаются вперед. Им удалось отбросить россиян в районе села Работино, эта территория перешла в так называемую «серую зону».

Также «серой зоны» стало больше в районе Каменского Запорожской области.

На Бахмутском направлении украинские военные продвинулись в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. На определенных участках продвижение достигает более 2 км.

В Луганской области оккупанты пытаются наступать на позиции ВСУ. В так называемую "серую зону" могло перейти село Новоегоровка, но само продвижение россиян не является значительным.

На других участках фронта продвижений зафиксировано не было.

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