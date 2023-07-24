ВСУ продвигаются на юг от Бахмута и под Ореховым в Запорожской области
- 24.07.2023, 21:41
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Карты.
Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться в районе Бахмута (Донецкая область) и Орехова (Запорожская область). Также украинским бойцам удается сдерживать атаки оккупантов в Луганской области.
Об этом сообщают данные интерактивной карты DeepState.
В Запорожской области украинские бойцы постепенно продвигаются вперед. Им удалось отбросить россиян в районе села Работино, эта территория перешла в так называемую «серую зону».
Также «серой зоны» стало больше в районе Каменского Запорожской области.
На Бахмутском направлении украинские военные продвинулись в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. На определенных участках продвижение достигает более 2 км.
В Луганской области оккупанты пытаются наступать на позиции ВСУ. В так называемую "серую зону" могло перейти село Новоегоровка, но само продвижение россиян не является значительным.
На других участках фронта продвижений зафиксировано не было.