Cколько мест осталось в ведущих вузах Беларуси за день до окончания приема документов на бюджет 4 24.07.2023, 22:18

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Приемные комиссии закроются во вторник в 18.00.

Большинство белорусских вузов вечером 25 июля завершат прием документов на бюджетную форму обучения. Приемные комиссии закроются во вторник в 18.00. Сколько мест остается в столичных университетах за день до окончания «бюджетного» приема? У некоторых (например, у медицинского университета) вакансий нет вовсе. У некоторых по определенным специальностям — есть, пишет «Народная Воля».

БГУ

В ведущем вузе страны по состоянию на 21.03 понедельника, 24 июля, незанятыми оставались лишь некоторые специальности.

Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла — подано 20 заявлений на 25 мест.

Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова — недобор абитуриентов пока есть только по специальности «Природоохранная деятельность» — 14 заявлений на 20 мест.

БГУИР

Согласно данным на 18.00 понедельника, в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники также еще оставались свободные места на бюджет.

Факультет компьютерного проектирования:

электронные системы и технологии — 84 заявления на 123 места.

Факультет информационных технологий и управления:

электронные системы и технологии — 23 заявления на 25 мест.

Факультет радиотехники и электроники:

информационные и управляющие системы физических установок — 13 заявлений на 20 мест;

микро- и наноэлектроника — 20 заявлений на 43 места;

нанотехнологии и наноматериалы — 8 заявлений на 22 места;

радиосистемы и радиотехнологии — 30 заявлений на 100 мест.

Факультет компьютерных систем и сетей:

компьютерная инженерия — 91 заявление на 93 места.

Факультет информационной безопасности:

системы и сети инфокоммуникаций — 76 заявлений на 125 мест.

БНТУ

В Белорусском национальном техническом университете на вечер понедельника также оставались вакантные места на ряде факультетов.

На автотракторном факультете незанятыми оставались 45 мест.

Машиностроительный — 70 мест.

Механико-технологический — 61 место.

Технологий управления и гуманитаризации — 29.

Инженерно-педагогический — 49.

Энергетического строительства — 82.

Транспортных коммуникаций — 49.

Спортивно-технический — 11.

Военно-технический — 1 место.

На каждом из факультетов БНТУ ведется подготовка по нескольким специальностям.

БГПУ

За сутки до окончания приема документов главный педвуз страны практически выполнил план набора первокурсников. Но, как обычно бывает, где-то недобор, где-то — перебор.

Вакантные места остаются на:

Факультет дошкольного образования — 144 заявления на 145 мест.

Факультет естествознания (биология и география) — 20 заявлений на 25 мест.

Факультет начального образования — 113 заявлений на 125 мест.

Физико-математический факультет (математика и информатика) — 33 заявления на 70 мест.

Физико-математический факультет (физика и информатика) — 16 заявлений на 25 мест.

Физико-математический факультет (математика и физика) — 6 заявлений на 20 мест.

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