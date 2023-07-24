Cколько мест осталось в ведущих вузах Беларуси за день до окончания приема документов на бюджет

Cколько мест осталось в ведущих вузах Беларуси за день до окончания приема документов на бюджет4
- 24.07.2023, 22:18
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Приемные комиссии закроются во вторник в 18.00.
Большинство белорусских вузов вечером 25 июля завершат прием документов на бюджетную форму обучения. Приемные комиссии закроются во вторник в 18.00. Сколько мест остается в столичных университетах за день до окончания «бюджетного» приема? У некоторых (например, у медицинского университета) вакансий нет вовсе. У некоторых по определенным специальностям — есть, пишет «Народная Воля».
БГУ
В ведущем вузе страны по состоянию на 21.03 понедельника, 24 июля, незанятыми оставались лишь некоторые специальности.
Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла — подано 20 заявлений на 25 мест.
Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова — недобор абитуриентов пока есть только по специальности «Природоохранная деятельность» — 14 заявлений на 20 мест.
БГУИР
Согласно данным на 18.00 понедельника, в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники также еще оставались свободные места на бюджет.
Факультет компьютерного проектирования:
электронные системы и технологии — 84 заявления на 123 места.
Факультет информационных технологий и управления:
электронные системы и технологии — 23 заявления на 25 мест.
Факультет радиотехники и электроники:
информационные и управляющие системы физических установок — 13 заявлений на 20 мест;
микро- и наноэлектроника — 20 заявлений на 43 места;
нанотехнологии и наноматериалы — 8 заявлений на 22 места;
радиосистемы и радиотехнологии — 30 заявлений на 100 мест.
Факультет компьютерных систем и сетей:
компьютерная инженерия — 91 заявление на 93 места.
Факультет информационной безопасности:
системы и сети инфокоммуникаций — 76 заявлений на 125 мест.
БНТУ
В Белорусском национальном техническом университете на вечер понедельника также оставались вакантные места на ряде факультетов.
На автотракторном факультете незанятыми оставались 45 мест.
Машиностроительный — 70 мест.
Механико-технологический — 61 место.
Технологий управления и гуманитаризации — 29.
Инженерно-педагогический — 49.
Энергетического строительства — 82.
Транспортных коммуникаций — 49.
Спортивно-технический — 11.
Военно-технический — 1 место.
На каждом из факультетов БНТУ ведется подготовка по нескольким специальностям.
БГПУ
За сутки до окончания приема документов главный педвуз страны практически выполнил план набора первокурсников. Но, как обычно бывает, где-то недобор, где-то — перебор.
Вакантные места остаются на:
Факультет дошкольного образования — 144 заявления на 145 мест.
Факультет естествознания (биология и география) — 20 заявлений на 25 мест.
Факультет начального образования — 113 заявлений на 125 мест.
Физико-математический факультет (математика и информатика) — 33 заявления на 70 мест.
Физико-математический факультет (физика и информатика) — 16 заявлений на 25 мест.
Физико-математический факультет (математика и физика) — 6 заявлений на 20 мест.