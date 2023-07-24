iPhone может получить полностью безрамочный экран 24.07.2023, 22:28

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Apple обратилась к двум ведущим производителям дисплеев.

Apple обратилась к двум ведущим производителям дисплеев – Samsung Display и LG Display – с просьбой разработать OLED-экраны без каких-либо рамок по краям. Об этом сообщило издание The Elec со ссылкой на источники из отрасли.

Это может означать, что в будущем экран iPhone будет состоять из цельной стеклянной панели без видимых вырезов или вкраплений. Один из ключевых аспектов для Apple заключается в сохранении плоских граней корпуса, поэтому экраны типа «водопад» с большими закругленными краями не являются оптимальным вариантом достижения этой цели. Вместо этого компания стремится создать идеально ровный экран без рамок, что позволит максимально увеличить площадь изображения.

Однако перед инженерами возникает сложная задача – разместить фронтальную камеру и датчики для работы системы Face ID под дисплеем. В существующих решениях, где подэкранная камера применена, она может компрометировать качество изображения или стать заметной на фоне остального экрана. Поэтому возникает необходимость в разработке новых технологий, позволяющих интегрировать функции камеры и датчиков беспрепятственно под стеклянной поверхностью.

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