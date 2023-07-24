Как бойцы 3 ОШБр начали контрнаступление на Бахмутском направлении 24.07.2023, 22:51

Видео.

Пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады опубликовала видео о том, как начиналось наступление украинских сил на Бахмутском направлении. Продвигаясь вперед, штурмовики зачищали вражеские блиндажи, закреплялись на позициях, уничтожли живую силу врага и брали в плен оккупантов.

На видео показано, как в начале мая бойцы 3 ОШБр захватили вражеские позиции, продвинувшись на участке шириной в 3 километра и глубиной 2,6 километра, передает Цензор.НЕТ.

Бойцы завоевали трофеи в виде техники и вооружения, в частности был захвачен крупнокалиберный пулемет. На видео также показаны стрелковые бои с врагом на расстоянии нескольких метров, работа тяжелой бронетехники и БМ-21 «Град», фрагменты первого допроса пленника и вражеская пехота, которая под мощным натиском бойцов 3 ОШБр бежала с поля боя.

Результатом боевой операции стало то, что бойцы 3 ОШБр разбили шестую и восьмую роты 72 мотострелковой бригады РФ и бригадную разведку, взяв в плен значительное количество оккупантов.

Бойцы также уничтожили многие боевые бронированные машины врага. Серьезные потери понес третий штурмовой отряд террористической организации группы «Вагнера».

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