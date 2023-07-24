На ферме в Оршанском районе бык убил животновода
- 24.07.2023, 23:49
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Трагедия произошла 22 июля.
Трагедия произошла утром 22 июля на ферме в Оршанском районе. О ней сообщает СК Беларуси.
50-летний животновод перегонял стадо крупного рогатого скота, и в какой-то момент бык поднял мужчину вверх и бросил на пол. После этого животное начало бить головой животновода.
Коллега жертвы сумел отогнать разъяренного быка и вызвал скорую. Медики, увы, не смогли ничем помочь - к их прибытию мужчина уже был мертв.
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти на ферме.