Возле Москвы упал еще один беспилотник 25.07.2023, 1:04

1,452

Иллюстративное фото

БПЛА упал в поселке Первомайское.

Возле Москвы вечером в понедельник, 24 июля, упал еще один беспилотник.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на экстренные службы страны-агрессора.

По их словам, повреждений и пострадавших в результате атаки нет. Сообщается, что дрон упал возле частного дома в поселке Первомайское.

Утром в понедельник, 24 июля, Москву атаковали дроны. Были выбиты стекла и частично повреждена кровля зданий недалеко от минобороны РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».