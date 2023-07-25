Возле Москвы упал еще один беспилотник
- 25.07.2023, 1:04
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БПЛА упал в поселке Первомайское.
Возле Москвы вечером в понедельник, 24 июля, упал еще один беспилотник.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на экстренные службы страны-агрессора.
По их словам, повреждений и пострадавших в результате атаки нет. Сообщается, что дрон упал возле частного дома в поселке Первомайское.
Утром в понедельник, 24 июля, Москву атаковали дроны. Были выбиты стекла и частично повреждена кровля зданий недалеко от минобороны РФ.