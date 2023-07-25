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Возле Москвы упал еще один беспилотник

  • 25.07.2023, 1:04
  • 1,452
Возле Москвы упал еще один беспилотник
Иллюстративное фото

БПЛА упал в поселке Первомайское.

Возле Москвы вечером в понедельник, 24 июля, упал еще один беспилотник.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на экстренные службы страны-агрессора.

По их словам, повреждений и пострадавших в результате атаки нет. Сообщается, что дрон упал возле частного дома в поселке Первомайское.

Утром в понедельник, 24 июля, Москву атаковали дроны. Были выбиты стекла и частично повреждена кровля зданий недалеко от минобороны РФ.

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