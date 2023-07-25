Лукашисты экстрадировали в Таджикистан местного оппозиционера Низомиддина Насриддинова 25.07.2023, 2:31

Низомиддин Насриддинов

Низомиддина Насриддинова задержали в нашей стране 8 января.

Беларусь экстрадировала в Таджикистан оппозиционного активиста Низомиддина Насриддинова. Об этом адвокат Насридинова сообщил его родственникам, живущим в Германии, пишет радио «Озоди». Официального уведомления об экстрадиции Насридинова пока нет.

Саидризо Насриддинов, брат Низомиддина, сообщил радио «Озоди» 24 июля, что об экстрадиции активиста адвокату Низомиддина сообщили в Генпрокуратуре Беларуси.

«Адвокат рассказал, что три дня назад он поехал в Гродно к своему подзащитному, однако там ему заявили, что задержанного этапировали в столицу. В Генпрокуратуре в Минске адвокату сообщили об экстрадиции Низомиддина в Таджикистан», — сообщил Саидризо Насриддинов.

Низомиддина Насриддинова задержали 8 января при пересечении границы Беларуси по запросу властей Таджикистана. До передачи властям Таджикистана он находился в СИЗО в городе Гродно.

В Таджикистане против Насриддинова возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности или оправдании экстремизма (статья 307 (1) УК). За это преступление в Таджикистане предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Генеральная прокуратура Беларуси приняла решение об экстрадиции Насриддинова в Таджикистан 21 февраля. Насриддинов обжаловал это решение в суде, однако, судя по всему, его жалоба, прогнозируемо, не была удовлетворена.

Низомиддин Насриддинов с октября 2015 года жил в Германии. Местные власти предоставили ему и членам его семьи политическое убежище.

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