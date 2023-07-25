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TikTok ввел новую функцию

  • 25.07.2023, 3:13
TikTok ввел новую функцию

Сосцеть позволила создавать текстовые публикации.

TikTok вводит новую функцию – создание текстового контента. Об этом компания объявила в своем блоге 24 июля.

В частности, при доступе к странице «Камера» можно выбрать один из трех вариантов: фото, видео и текст. Выбрав текст, пользователя перенаправит на страницу создания текста, где можно напечатать содержимое поста.

В приложении есть параметры для настройки текстового контента: наклейки, теги, хэштеги, цвета фона и возможность добавлять звук.

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