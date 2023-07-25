TikTok ввел новую функцию
- 25.07.2023, 3:13
Сосцеть позволила создавать текстовые публикации.
TikTok вводит новую функцию – создание текстового контента. Об этом компания объявила в своем блоге 24 июля.
В частности, при доступе к странице «Камера» можно выбрать один из трех вариантов: фото, видео и текст. Выбрав текст, пользователя перенаправит на страницу создания текста, где можно напечатать содержимое поста.
В приложении есть параметры для настройки текстового контента: наклейки, теги, хэштеги, цвета фона и возможность добавлять звук.