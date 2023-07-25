В России планируют повысить призывной возраст до 30 лет 25.07.2023, 4:34

Сейчас возраст призывника в РФ составляет от 18 до 27 лет.

Российская Госдума планирует рассмотреть и принять поправки о повышении призывного возраста до 30 лет (с 27).

Об этом сообщает «Интерфакс».

Председатель комитета нижней палаты российского парламента по обороне Андрей Картаполов заявил: «Думаю, да, мы его подготовим, времени нет, будем предлагать во втором и третьем. ... Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят».

По словам российского парламентария, одна из поправок «расширит возможности подписания контракта для военнослужащих, в том числе по призыву».

Призывной возраст по-прежнему планируется повышать поэтапно с 2024 года в год, и к 2026 году он достигнет 30 лет, отметил Картаполов.

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