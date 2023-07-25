В Беларуси пристрелили золотистого шакала 25.07.2023, 5:23

Его останки будут изучать ученые в Минске.

Численность шакалов в Беларуси неизвестна / Иллюстративное фото pixabay.com

В Беларуси пристрелили золотистого шакала. Предполагается, что он перебрался в нашу страну из Украины, пишет smartpress.by.

Лесник застрелил животное в нацпарке «Припятский» в Гомельской области. Его тело будут изучать ученые в Минске.

Золотистый шакал раньше жил в основном в Азии и Южной Европе. Впервые он появился в Беларуси в 2012-м — в Брестской области. В дальнейшем его встречали и в других регионах. Однако численность шакалов неизвестна.

Специалисты говорят, что распространению нового вида в наших широтах способствовали мягкие малоснежные зимы.

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