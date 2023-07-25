Что кроется за бредом Лукашенко о Польше? 5 Вадим Денисенко

25.07.2023, 7:40

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Пик информационной раскачки придется на осень и зиму.

Визит Александра Лукашенко в Петербург к Владимиру Путину и очередные рассказы об аннексии Западной Украины поляками только на первый взгляд являются бредом.

Я бы выделил несколько аспектов, которые важны для нашего понимания того, что в головах у этих двух маразматиков.

Впервые, как минимум, мне кажется, на встрече такого уровня задействовали двойника. Фотосъемка лже-Путина с посполитыми наглядно это показала. Это не значит, что Путин отдает двойникам управление страной. Это означает только то, что Лукашенко для него — как домашние тапочки. И заявления Лукашенко подтверждают это. Он готов и дальше играть клоуна в обмен на деньги. И если отойти в сторону от нашей темы, у меня создается впечатление, что у Лукашенко две цели в жизни: пережить (физически) Путина, чтобы посмеяться у него на могиле, а затем передать власть любимому сыну Коле.

Главный месседж этой встречи сводится к тому, что Беларусь вместе с Россией готова освободить Западную Украину от мифического вторжения поляков. Судя по всему, в ближайшее время будет создано некое западноукраинское правительство, которое должно информационно качать историю об «ополячивании» Украины. Не исключено, что также будет создана террористическая организация, которая поставит целью «остановить» вторжение поляков и даже попытается осуществить какие-то теракты на территории Польши.

Можно предположить, что пик информационной раскачки придется на осень-зиму. Сейчас также можно предположить, что пока речь не идет о большом наступлении из Беларуси, а можем говорить прежде всего об информационных кампаниях с минимальными кинетическими действиями и страшилками о Ровенской АЭС.

Ничего нового. Просто к этому нужно быть готовыми.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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