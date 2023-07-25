ВСУ взломали ключевую точку обороны РФ под Бахмутом
- 25.07.2023, 7:46
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Украинская армия добилась серьезного успеха возле Клещеевки.
Подразделения украинской армии имеют серьезные успехи в районе Клещеевки, где в данный момент ведут бои за высоту 197, на основе контроля над которой фактически строится оборона села российскими оккупантами.
На данный момент посадка перед населенным пунктом полностью зачищена от ВС РФ - ВСУ смогли сделать это еще несколько суток назад, сообщает военный обозреватель Telegram-канал Kravchuk.
Согласно поступающей информации, со стороны Андреевки по линии серой зоны подразделения украинской армии практически вплотную подошли к Клещеевке, выбив российских военных сразу из двух опорников, где де-факто те же высоты возле населенного пункта находятся в полукруге.
В сообщении отмечено, что не до конца ясна ситуация по юго-западной части села, однако часть источников сообщают, что указанные районы населенного пункта уже полностью под контролем ВСУ, передает dialog.ua.