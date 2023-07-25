«Покровитель» Азаренка похвастался новой квартирой в льготном доме 17 25.07.2023, 8:06

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Кирилл Казаков

Пропагандист известен тем, что дал своему протеже дорогу на ТВ.

Пропагандист Кирилл Казаков, известный тем, что дал Григорию Азаренку дорогу на ТВ, запостил в соцсетях вид из окна, сообщает nashaniva.com.

«Мы получили ключи», — написал бывший руководитель СТВ, а ныне главный редактор государственной газеты «Минский курьер», добавив геотег Корзюков. Из окна видно многополосную улицу с рыжими газонами, усыпанными проплешинами. На другой стороне водохранилища — очертания панельного микрорайона.

Корзюки — это улица в Чижовке, районе на берегу Свислочи на юго-востоке Минска, вдавленном между кольцевой и зоной больших заводов, от которой Чижовку отделяет зоопарк, Свислочь и Чижовское водохранилище на ней.

В Корзюках еще в 2019-м начали строить жилье для пропагандистов госканалов по цене 1 332 рубля за квадрат с внутренней отделкой для тех, кто в очереди. По такой цене можно было построить 15 квадратов на человека в семье. Далее цена была 1 980 рублей. Это намного дешевле рыночной стоимости квартир, которая для панельных домов такой локации составляла бы около 1100 долларов за квадратный метр, или под 2500 рублей.

Доподлинно неизвестно, в первом ли «пропагандистском доме» получил квартиру Казаков, так как фото он опубликовал только сейчас, тогда как первый дом должны были сдать еще в 2021-м.

44-летний высокооплачиваемый менеджер государственных каналов, по данным «Киберпартизанов», только за 2020 год заплатил налогов на 19 620 долларов. Но до сих пор якобы не имел собственной недвижимости и был прописан в «двушке» Алёны Радовской — ведущей СТВ и своей нынешней жены.

На СТВ Радовская и ее дочь от первого брака попали во время директорства Казакова.

Бывшие коллеги называли этот факт одним из тех, который имел значение в истории с увольнением пропагандиста с СТВ.

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